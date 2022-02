Solidarität mit der Ukraine : Stadtkirche in Ludwigslust leuchtete in Blau und Gelb

In der Ukraine rollen russische Panzer, Menschen fliehen oder sterben. Als Zeichen der Solidarität leuchten Gebäude in den Farben der Nationalfahne. Das Rathaus bleibt die nächsten Nächte noch angestrahlt.

Ludwigslust | Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wurden in den vergangenen Tagen in zahlreichen Ländern Gebäude in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb beleuchtet. Auch Städte wie Ludwigslust beteiligten sich. Nach dem russischen Einmarsch in das Land wurde am Sonnabend die örtliche Stadtkirche angeleuchtet. Ebenfalls in den Nationalfarben des von...

