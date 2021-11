Großeinsatz in Dömitz : Feuer in einem Dömitzer Pflegeheim

Die Polizei vermeldet einen Brand in einem Dömitzer Pflegeheim. Eine Kerze war die Ursache.

Dömitz | Die Polizeiinspektion Ludwigslust meldet einen Brand in einem Dömitzer Pflegeheim. Das Feuer war bereits am Sonntagvormittag ausgebrochen, informiert die Pressestelle heute früh. Vorsorglich musste das Gebäude evakuiert werden. Davon waren sieben Personen betroffen. Kerze mit Papier angezündet Das Feuer war in der Wohnung einer 69-jährigen Bewoh...

