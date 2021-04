Corona in Ludwigslust-Parchim : Freie Termine für Astrazeneca-Impfung in Krankenhäusern

Für die Corona-Schutzimpfung dürfen sich Personen anmelden, die über 60 Jahre alt sind.

Ludwigslust-Parchim | Es gibt wieder freie Termine für Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca, das teilt Kreissprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Andreas Bonin, mit. Für die Corona-Schutzimpfung dürfen sich Personen anmelden, die über 60 Jahre alt sind. Der Impfstoff wird in den Krankenhäusern in Ludwigslust und Crivitz gespritzt. In Crivitz wird...

