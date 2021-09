Unterwegs mit Grautieren : Frauen wandern mit Eseln durch die Elbregion

Fünf Freundinnen proben das Zusammenspiel von Mensch und Tier. Sie treffen auf gastfreundliche Dorfbewohner und neugierige Touristen. Nach 165 Kilometern und zwölf Tagen erreichen sie ihr Ziel.

Klein Krams | Nur einmal sind sie vom Weg abgekommen. Als es in Strömen regnete, Esel „Nero“ Probleme mit einer überdehnten Sehne bekam und die Wanderer, durchnässt bis aufs Hemd, nur noch schnell an ihr Etappenziel wollten. An diesem Tag hatten sich die fünf Freundinnen entschieden, mit den Eseln eine Abkürzung auf der asphaltierten Straße zu laufen. „Das machen w...

