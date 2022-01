Nächtliche Arbeiten am Gleis : Für Anwohner am Streckenabschnitt Ludwigslust-Jasnitz wird es laut

Vom 10. bis 12. Januar sind Nacharbeiten am Gleisbett geplant. Die sollen in den Nächten stattfinden und durchaus lauter werden.

Ludwigslust | An der Bahnstrecke Berlin-Hamburg soll es im Bereich Ludwigslust-Jasnitz vor allem nachts lauter werden. Der Grund sind geplante Bauarbeiten vom 10. bis 12. Januar. Zwischen 22 und 5 Uhr werde es an diesen Tagen lärmintensiv auf Höhe des Streckenabschnittes, teilt die Stadt Ludwigslust mit. Weiterlesen: Diese Bahnstrecken in MV werden 2022 zur Baus...

