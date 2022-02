Feuerwehreinsatz : Gartenlaube in Fahrbinde brennt nieder

In Fahrbinde ist am frühen Dienstagmorgen eine Gartenlaube abgebrannt. Das Gebäude war nicht mehr zu retten.

Fahrbinde | Eine Gartenlaube ist am Dienstagmorgen in Fahrbinde abgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Fahrbinde wurde um 6.19 Uhr wegen einer Rauchentwicklung und einem Feuer am Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen sei die Laube bereits völlig ausgebrannt und in sich zusammengefallen. Unterstützung bekamen die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Rastow. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.