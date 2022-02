Gegen Corona : Geänderte Zeiten für Impfungen in Neustadt-Glewe

Das mobile Impfteam kommt am 14. und 28. Februar

Neustadt-Glewe | Das mobile Impfteam des Landkreises Ludwigslust-Parchim kommt am 14. und 28. Februar nach Neustadt-Glewe. Das Team steht in der Turnhalle, Zur Kuhdrift 1, bereit. Dort können sich alle ohne Termin impfen lassen. Geändert haben sich aber die Zeiten, an denen geimpft wird. Von 16 bis 19 Uhr sind Impfwillige an diesen beiden Tagen willkommen. Ob es auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.