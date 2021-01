Geflügelpest in Klein Schmölen : 20000 Puten müssen getötet werden

Verdacht auf Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb in Klein Schmölen hat sich bestätigt. Herkunft des Erregers unklar.

Klein Schmölen | Todesurteil für 20000 Puten: Der Verdacht auf einen Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb in Klein Schmölen bei Dömitz hat sich bestätigt. Die Proben wurden in einem Referenzlabor untersucht und das Geflügelpest-Virus H5N8 eindeutig nachge...

