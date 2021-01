Geflügelpest in Putenmast : Verdacht auf Geflügelpest in Klein Schmölen

Erster Test reagierte positiv auf das Virus. Bestätigung aus dem Landesamt für Landwirtschaft wird heute erwartet.

Klein Schmölen | In einem Putenmastbetrieb in Klein Schmölen bei Dömitz besteht der Verdacht auf Geflügelpest. Da in den vergangenen Tagen mehrere Tiere gestorben sind, hat der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Ludwigslust-Parchim Proben ...

