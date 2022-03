Widerstand gegen Klärschlammtrocknung : Techentiner wollen Anwältin engagieren

Um mit fundierten Argumenten der Genehmigung der Klärschlammtrocknung bei Techentin zu widersprechen, sucht die Ortsteilvertretung juristischen Beistand und will viele Einwohner mit ins Boot holen.

Techentin | Nebel lag noch über dem Feuerwehrübungsplatz. Das Thermometer zeigte unter drei Grad Celsius. Trotzdem waren am Sonntagvormittag gut 50 Techentiner der Einladung der Ortsteilvertretung zur Info-Veranstaltung unter freiem Himmel gefolgt. „Wir wollen erklären, was gerade passiert, was auf uns zukommen könnte und welche Möglichkeiten wir noch haben, dage...

