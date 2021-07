Lesung auf der Burg : Gerhard Düker stellt neues Buch über Neustadt-Glewe vor

Der Heimatforscher lädt am 29. Juli zu einer Lesung aus seinem zweiten Werk in die Hofstube der Burg ein. Darin geht es unter anderem um die Geschichte der Industrie und Landwirtschaft in DDR-Zeiten in Neustadt-Glewe.

Neustadt-Glewe | „Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist“, hat der alte Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe einst bemerkt. Geschichte kennen bedeutet, die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft zu gestalten. Das sagt sich auch der Heimatforscher Gerhard Düker, der am Donnerstag, dem 29. Juli, um 15 Uhr als Mitglied des örtlichen Heimatvere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.