Grabow: Bewohner bei Hausbrand verletzt

von svz.de

30. September 2019, 08:50 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist es in Muchow am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Ein Bewohner, der noch versucht haben soll das Feuer zu löschen, erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat vor Ort bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.