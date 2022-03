Schuh-Point in Grabow : Grabow: Gabriele Wendt-Schumann eröffnet Schuhgeschäft

Gabriele Wendt-Schumann hat sich mit einem Schuhgeschäft einen Traum erfüllt. Bürgermeisterin Kathleen Bartels wünscht der erfahrenen Unternehmerin viel Erfolg und freut sich über das neue Angebot.

Grabow | Gabriele Wendt-Schumann hat sich mit dem eigenen Schuh-Point in Grabow einen Traum erfüllt. Am 24. März hat sie ein neues Fachgeschäft für Schuhe und Accessoires in der Rudolf-Breitscheid-Straße 2 in der Grabower Altstadt eröffnet. Facebook Iframe Unter dem Motto „Lust auf schöne Schuhe“ finden Damen und Herren dort ein Angebot an ausgewählten...

