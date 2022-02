Flaschenpost aus Grabow : Diese Briefe schicken die Kinder per Flaschenpost die Elde entlang

Kinder schreiben kleine Briefe und schicken sie auf Reisen. Nun hoffen sie auf Antwort.

Grabow | Fünf Briefe mit kleinen Botschaften sollen in die Welt hinausgetragen werden oder zumindest die Elde entlang. So hoffte es Martina Krüger, als sie die Aktion als Schatzsuche zum 11. Geburtstag ihrer Tochter Romina am 5. Februar plante. „Das hatte sie sich gewünscht“, sagt die Mutter, die die Stationen am Gartenhäuschen in Grabow und den Schatz für die...

