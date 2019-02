Grabow: Mann soll Kinder angesprochen haben

von svz.de

18. Februar 2019, 11:03 Uhr

Die Polizei prüft derzeit einen Vorfall, bei dem zwei Kinder in Grabow aus einem PKW heraus angesprochen worden sein sollen. Nach Angaben der 9 und 10 Jahre alten Mädchen habe der Fahrer eines höheren schwarzen Fahrzeugs ihnen Süßigkeiten angeboten. Als die angesprochenen Kinder jedoch nicht darauf eingingen, setzte der etwa 50- bis 60-jährige Mann mit Glatze und grauem Haarkranz seine Fahrt in Richtung Goethestraße fort. Der Vorfall soll sich am Sonntag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Amselring ereignet haben. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) prüft den Vorfall. Da sich die Ermittlungen derzeit ausschließlich auf die Aussagen der Kinder stützen, bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.