Ludwigslust : Ärger über Großbaustelle am Bahnhof und lärmende Durchreisende

Eine Eisenbahnüberführung und ein neuer zentraler Omnibusbahnhof entstehen. Was die Ludwigsluster mittelfristig mobiler machen soll, sorgt derzeit für Empörung bei den Anwohnern.

Ludwigslust | Vandalismus, Sittenwidrigkeiten, Beschneidungen der Privatsphäre und notorische Lärmbelästigung. Ein ganzes Paket an Ärgernissen nervt die Anwohner der in Bahnhofsnähe liegenden Straßen momentan. Wegen der Großbaustelle der Eisenbahnunterführung finden viele Zugverbindungen am Ludwigsluster Bahnhof neuerdings ein vorzeitiges Ende. Provisorisch sind...

