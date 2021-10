Landeskriminalamt ehrt Schüler : Grundschule Kummer erhält Preis beim Projekt „Wir in MV“

Vor 20 Jahren wurde das Schulprojekt „Wir in MV“ ins Leben gerufen. Eine der ersten teilnehmenden Schulen war die Grundschule Kummer. Dieser langjährigen Zusammenarbeit wurde nun gebührend gedacht.

Ludwigslust | Fragezeichen standen den Kindern auf der Stirn. Vertreterinnen des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern ehrten die Grundschule Kummer anlässlich der langjährigen Teilnahme am Schulprojekt „Wir in MV“. Die Übergabe des Schecks im Wert von 400 Euro wurde mit erklärenden und Revue passierenden Worten seitens der Polizistinnen bedacht. An Meilenst...

