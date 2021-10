Hackerangriff : Amt Grabow sagt alle Sitzungen im Oktober ab

Grund ist die aktuelle IT-Störung.

Grabow | Das Amt Grabow hat auf Facebook bekannt gegeben, dass sämtliche Sitzungen in der Stadt Grabow und in allen Gemeinden bis einschließlich Dienstag, den 2. November, abgesagt sind. Grund dafür ist die aktuelle IT-Störung, ausgelöst durch einen Cyber-Angriff. Das Amt will die neuen Sitzungstermine so schnell wie möglich mitteilen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.