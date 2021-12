Häufung von Corona-Infektionen : Firma Lewens zieht Weihnachtspause vor

Eine Reihe von Corona-Infektionen bei Mitarbeitern hat die Firma Lewens in Ludwigslust veranlasst, die Weihnachtspause vorzuziehen und zu verlängern.

Ludwigslust | Die Nähmaschinen stehen still. Auch im Glasbau, in der Metallbearbeitung und in der Montage der Firma Lewens ruht die Arbeit. Eine Woche früher als üblich ist das Unternehmen in die Weihnachtspause gegangen. Grund ist eine Häufung von Corona-Infektionen in der Belegschaft. „Wir haben 30 Positiv-Fälle zu verzeichnen, die zunächst durch die Schnelltests...

