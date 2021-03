Hilfe in Ludwigslust : Ramona Blöcker sucht Möbel und fleißige Mitstreiter

Personalmangel macht sich im Arbeitslosenzentrum schmerzhaft bemerkbar. Wochenlange Schließungen wegen Corona auch.

Ludwigslust | Noch letztes Jahr habe sie gedacht, es könne nicht mehr schlimmer werden, doch sie habe sich geirrt, gesteht Ramona Blöcker, seit April 2019 Chefin des Arbeitslosenzentrums im Schlachthofweg. „Der Personalmangel macht sich schmerzhaft bemerkbar“, so die 59-Jährige. Im Februar musste sie die Kleiderkammer in Neustadt-Glewe in der Amtsfreiheit schlie...

