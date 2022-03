Hofladen in Ludwigslust : Regionales steht hoch im Kurs

Am Donnerstag, dem 3. März, will die Braumanufaktur in der Orangerie ihren kleinen Hofladen eröffnen - immer donnerstags gibt es fortan den „Kleinen Freitag“.

Ludwigslust | Die Kühltruhe steht an ihrem Platz. Die Regale hängen an den Wänden. Konfitüren, Marmeladen und andere Spezialitäten stehen bereits in ihnen. Braumeister Jan Albes hat sie seit Tagen mit weiteren regionalen Produkten gefüllt, denn am Donnerstag, dem 3. März, will die Braumanufaktur hier ihren kleinen Hofladen eröffnen. Viel Platz ist nicht in dem Raum...

