Grabow: Illegale Drogen bei Beifahrer entdeckt

von svz.de

09. September 2020, 11:10 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz in Grabow hat die Polizei am Dienstagabend bei dem Beifahrer eines PKW mehrere Portionstütchen mit illegalen Drogen entdeckt. Insgesamt 5 Tütchen mit Amphetamin stellten die Polizei bei dem 33-jährigen Mann sicher. Auch in seiner Wohnung fand die Polizei später einige Portionstütchen sowie szenetypische Utensilien. Gegen den 33-jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.