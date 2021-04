Immobilie in Tewswoos : Neuer Eigentümer für alte Schule

Als Schule werden die Gebäude in Tewswoos schon lange nicht mehr genutzt. Jetzt hat die Gemeinde den Verkauf beschlossen.

Tewswoos | Die Gemeinde Vielank trennt sich von der Schule in Tewswoos – die allerdings schon lange keine Schule mehr ist. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die Gebäude an einen Interessenten zu verkaufen. Darüber informierte Christel Drewes auf SVZ-Anfrage. „Zu hoffen, dass wir noch einmal eine Schule bekommen, ist aussichtslos in der heutigen Zeit“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.