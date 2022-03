Gegen den Krieg : In Neustadt-Glewe wird für den Frieden in der Ukraine gebetet

Pastorin Silke Draeger lädt in die evangelische Stadtkirche

Neustadt-Glewe | Alle Menschen sind aufgerufen zu beten – für Frieden. In der evangelischen Stadtkirche Neustadt-Glewe lädt Pastorin Silke Draeger zum Friedensgebet. Am Freitag, 4. März, um 19 Uhr ist jeder in der Kirche willkommen, um eine Kerze zu entzünden. „Wir wollen gemeinsam allen gedenken, die vom Krieg betroffen sind“, sagt Pastorin Draeger. Jeder könne se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.