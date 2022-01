Medizinische Versorgung : Junge Hausärztin kommt nach Eldena

Praxis soll im Gemeindehaus entstehen. Umbauarbeiten notwendig.

Eldena | Sogar Hausbesuche wird sie machen, kündigt Oliver Kann, Bürgermeister in Eldena an. „Wie man sich das bei einem Landarzt eben wünscht“, sagt er. Er freut sich, dass es in Eldena bald eine Allgemeinmedizinerin mehr geben wird. „Überall fehlen die Ärzte“, sagt Oliver Kann. „Es ist schön, dass jetzt eine junge Ärztin nach Eldena kommt.“ Die neue Praxi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.