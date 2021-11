Ludwigslust-Parchim : Kein Adventskonzert in Ludwigslust

Coronabedingt werden am 1. Advent in der Stadtkirche in Ludwigslist keine Lieder für die Öffentlichkeit zu hören sein.

Parchim | Coronabedingt fällt das traditionelle Adventskonzert der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ des Landkreises Ludwigslust-Parchim, das am 27. November geplant war, aus. Schweren Herzens wurde die Entscheidung getroffen, dieses Konzert abzusagen, erklären die Veranstalter. „Wir bedauern dieser Entscheidung sehr, aber im Interesse der Gesundheit aller,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.