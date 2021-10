Guten Morgen : Kein Verlass auf die Zukunft

Die Welt verändert sich, ob wir es wollen oder nicht. Uns geht es also besser, wenn wir die Ungewissheit „umarmen“.

Ludwigslust | Niemand kennt die Zukunft. Sie ist jedoch eines: ungewiss. Corona, Digitalisierung, Klimakrise – immer mehr Unsicherheit nistet sich ein in unserer Welt. Wir können nichts voraussagen. Denn niemand – weder selbst ernannte Experten noch Sie oder ich – wissen, was in den nächsten fünf Minuten passiert, während Sie diesen Text lesen. Die Welt verändert s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.