Ludwigslust : Kein Weihnachtszauber in der Kramserei, aber Plätzchen

Das große Fest mit Adventsstimmung fällt in diesem Jahr aus, aber die gebackenen Plätzchen werden jetzt an alle großen und kleinen Besucher verteilt – als süßes Trostpflaster.

Klein Krams | Plätzchentüten statt gemütliche Vorweihnachtsplaudereien: Es wird in diesem Jahr keine „Weihnachtskramserei“ in Klein Krams geben. „Die erschreckenden Corona-Zahlen lassen ein fröhliches Miteinander in Mecklenburgs größtem Weihnachtswohnzimmer nicht aufkommen,“ sagt die Initiatorin Susanne Kramer und schiebt hinterher: „Wir haben uns ein süßes Trostpf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.