Karenz bei Eldena : Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

von svz.de

08. April 2020, 12:19 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Karenz ein Feuer ausgebrochen. Unrat und alte Elektrogeräte waren aus noch ungeklärter Ursache kurz vor Mitternacht in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, sie befanden sich beim Eintreffen der Polizei bereits im Freien.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Malliß, Karenz und Eldena brachten den Brand unter Kontrolle und löschten die Flammen. Der entstandene Gesamtschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das betroffene Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird die Spurensuche an diesem Mittwoch fortsetzen. Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Zeugen beobachteten zur fraglichen Zeit in diesem Bereich einen unbekannten Mann mit dunklen Haaren und einem schwarzen Pullover. Kurz darauf soll es einen lauten Knall gegeben haben. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.