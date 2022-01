Feine Tropfen aus Zierzow : Obstbrand aus einheimischen Früchten bei der Kelterei Schepler

In der Kelterei in Zierzow entsteht nicht nur Most aus Früchten der Region. Neuerdings wird dort auch Alkohol gebrannt.

Zierzow | Immer wieder blickt Stephan Schepler durch das Schauglas. Das Rührwerk hält die Quittenmaische in der Brennblase in ständiger Bewegung. Der Zierzower dreht an einem blauen Rad, Dampf strömt in die Anlage. „Aber nur ein bisschen“, erklärt er, „damit die Temperatur langsam steigt.“ Das ist entscheidend, um am Ende ein gutes Produkt zu bekommen. Schepler...

