Kirche in Ludwigslust : Pastorin Katharina Lotz zu Ostern

Karfreitag und Ostersonntag sind für die Christen die wichtigsten Feiertage. Denn es geht um Hoffnung und Trost.

Ludwigslust | Gedanken der Pastorin Katharina Lotz zu Ostern Karfreitag und Ostern sind für die Christen die wichtigsten Feiertage. In diesen Tagen befinden sich die Menschen in unserem Land, in unseren Städten und Dörfern in einer sehr besonderen Situation. Jeden Tag gibt es neue Informationen und Anordnungen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. ...

