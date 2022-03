Kita in Neu Kaliß : Zum Fasching schlüpfen Kinder in Feen- und Monster-Kostüme

Kurzfristig hatten sich die Mitarbeiter der Kita „Abenteuerland“ in Neu Kaliß entschieden, ein Faschingsfest zu organisieren. Auf eine Tradition musste in diesem Jahr jedoch verzichtet werden.

Neu Kaliß | Langfristig geplant war es nicht und trotzdem gut. Die Mitarbeiter der Kita „Abenteuerland“ in Neu Kaliß hatten spontan eine Faschingsfeier für die 50 Kindergarten- und Hortkinder organisiert. „Sie haben sich das so gewünscht“, sagt Bärbel Kruse, Leiterin der Kita der Volkssolidarität Südwestmecklenburg. „Die aktuellen Bestimmungen ließen es zu – also...

