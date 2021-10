Kleiderbörse und Sponsorenlauf : Förderverein unterstützt Kita „natura“ in Brenz

Die Kita „natura“ hat Unterstützung von einem Förderverein. Finanziell, aber auch ideell.

Brenz | Die Erntezeit ist vorbei. Zumindest in der Kindertagesstätte „natura“ in Brenz. „Wir haben mit den Kindern Himbeeren, Tomaten, Salat, Kartoffeln und Mangold geernet“, berichtet Kita-Leiterin Cindy Petermann. Auch Spinat war dabei. „Und alles wurde gemeinsam mit den Mädchen und Jungen verarbeitet.“ Als eine von rund 800 Einrichtungen deutschlandweit is...

