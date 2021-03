Neustadt-Glewe : Das Paradies im pazifischen Inselstaat Vanuatu trügt

Jedes Jahr am ersten Freitag im März wird am Weltgebetstag auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam gemacht.

Neustadt-Glewe | Der Weltgebetstag am 5. März rückt Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu in den Fokus. Das Motto der ökumenischen Gottesdienste und Aktionen in mehr als 150 Ländern lautet in diesem Jahr „Worauf bauen wir?“ als Hinweis auf eine Bibelstelle im Matthäus-Evangelium, in der es heißt, nur ein Haus, das auf festem Grund stehe, würde Stürmen standhal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.