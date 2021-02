Neue Wege im Lockdown : Online-Party mit Peelingmaske und Prosecco

Kosmetikerin Karoline Biermann aus Neustadt-Glewe übersteht den Lockdown mit Beratungen im Internet

Neustadt-Glewe | Wenn Kosmetikerin Karoline Biermann im Lockdown arbeitet, dann sieht das oft so aus: Sie schaltet den Computer an, richtet das Selfie-Ringlicht auf sich, öffnet die App für die Videokonferenz und wartet auf ihre Kundinnen, die sich nach und nach in die ...

