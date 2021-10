Ludwigslust : Rekordverdächtige Spritpreise sorgen für Kundenfrust

Wer ein schmales Budget zur Verfügung hat, kann es sich kaum mehr leisten, regelmäßig zu tanken. Der Ärger der Kraftfahrer nimmt zu.

Ludwigslust | „1,81 Euro für den Liter Benzin war der Höchststand,“ sagt Jana Lübbe von der HEM-Tankstelle in Ludwigslust über die gestiegenen Spritpreise. Und das, obwohl hier an der Markentankstelle vergleichsweise günstig gezapft werden kann. „An den Autobahnen zahlen die Kunden teilweise noch viel mehr,“ erklärt Lübbe den regen Betrieb an der Zapfsäule. Viele N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.