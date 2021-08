Möglicher Wolfsriss in Vielank : Labor untersucht Genetikproben nach Fund von toten Schafen

Ob ein Wolf die Tiere in Vielank gerissen hat, steht noch nicht endgültig fest. Der Rissgutachter hält es für möglich.

Vielank | War es ein Wolf, der die Kamerunschafe in Vielank gerissen hat? Womöglich sogar ein Problemwolf, der schon im vergangenen Herbst im Ort zugeschlagen hatte und vielleicht auch für andere Vorfälle in der Region verantwortlich ist? Diese Fragen können bislang noch nicht beantwortet werden. Die Untersuchung der Genetikproben, die nach dem Zwischenfall in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.