Ludwigslust-Parchim : Landkreis bietet offene Impftermine in Gesundheitsämtern

Wer sich gegen Grippe oder gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann dies kommenden Woche in der Landkreisverwaltung tun. In den Gesundheitsämter in Parchim und Ludwigslust wird Mittwoch und Donnerstag geimpft.

Parchim | Der Landkreis Ludwigslust-Parchim bietet in der kommenden Woche zwei offene Termine zur Corona-Schutzimpfung sowie zur Grippeschutzimpfung an: am Mittwoch, 3. November, im Gesundheitsamt in Parchim, Putlitzer Straße 25, und am Donnerstag, 4. November, im Gesundheitsamt in Ludwigslust, Garnisonsstraße 1. Geimpft wird der Impfstoff von Biontech als E...

