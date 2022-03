Krieg in der Ukraine : Keine Mail-Adresse: Landkreis nimmt Bodo Höhnes Wohnung für Flüchtlinge nicht an

Rentner aus Güritz bei Eldena und seine Lebensgefährtin möchten helfen, stellen ihre Wohnung zur Verfügung. Weil sie aber keine E-Mail-Adresse haben, werden sie nicht in die Liste der Hilfsangebote aufgenommen.

Güritz | Zwei Zimmer, Küche, Bad – 80 Quadratmeter. So beschreibt Bodo Höhne ganz einfach seine Wohnung in Güritz. Und sie ist nicht nur groß, sondern auch leer. „Ich möchte sie für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen“, sagt der Rentner aus Güritz in der Gemeinde Eldena. Er hat ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung bewohnt er mit seiner Lebenspartnerin...

