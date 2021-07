Ludwigslust : „Happy Hour“ im Impfzentrum: Knapp 900 Menschen wollten die Spritze

Donnerstag und Freitag gab es Impfungen ohne Termin in den Zentren von Parchim und Ludwigslust. Weil die Aktion so erfolgreich war, wird sie nächste Woche wiederholt.

Ludwigslust | Happy End nach der „Happy Hour“: Philipp, seine Schwester Nele und Papa Bastian Knetsch sind erleichtert. Nur 30 Minuten haben die Drei am Freitag vor dem Impfzentrum in der Ludwigsluster Stadthalle gewartet, bis die beiden Kinder hinter dem Vorhang in einer Impfstraße ihre Spritze bekamen. Bastian Knetsch war schon geimpft. „Uns ist es wichtig, dass ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.