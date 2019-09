Ludwigslust : 15-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Jugendliche nach Zusammenstoß mit Auto in Schweriner Krankenhaus eingeliefert

von svz.de

02. September 2019, 10:25 Uhr

Im Ludwigsluster Stadtteil Techentin ist am Montagvormittag eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das 15-jährige Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Schweriner Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrradfahrerin, die in der Techentiner Straße an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie erhebliche Verletzungen im Beckenbereich. Die Fahrerin des betreffenden Auto blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.