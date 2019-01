Ludwigslust : 18-Jähriger kommt bei Bahnunfall ums Leben

Der junge Mann war nachts zu Fuß an den Gleisen unterwegs und wurde offenbar durch den Sog des Zuges erfasst.

von svz.de

28. Januar 2019, 10:40 Uhr

Bei einem Bahnunfall auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg ist nahe Ludwigslust in der Nacht zum Sonntag ein 18-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige in der Dunkelheit zu Fuß an den Gleisen unterwegs, als er offenbar durch den Sog eines vorbeifahrenden Zuges erfasst wurde. Vermutlich wurde der 18-Jährige dabei gegen den Zug oder auf den Boden geschleudert, wobei er schwerste Kopfverletzungen erlitt, an denen er unmittelbar verstarb.

Der betreffende Lokführer hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Vorfall nicht bemerkt und war weitergefahren. Erst der Lokführer eines nachfolgenden Zuges hatte später den leblosen Mann an der Bahnstrecke festgestellt und die Rettungskräfte informiert.