Störung in Ludwigslust-Parchim : Nach Hacker-Angriff: Der Zahlungsverkehr ist gesichert

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim arbeitet mit IT-Experten an Lösungen. Für den Zahlungsverkehr konnte eine Lösung gefunden werden.

Ludwigslust-Parchim | Aufgrund des Hacker-Angriffs am vergangenen Freitag kommt es in einigen Bereichen des Bürgerservices in Ludwigslust-Parchim weiterhin zu Einschränkungen. Mittlerweile stehen erste Kernfunktionalitäten zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs wieder zur Verfügung, informiert Landkreissprecherin Sabrina Panknin. Facebook Iframe Lese...

