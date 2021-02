Ludwigslust-Parchim : Termine für Impfung mit AstraZeneca zu vergeben

Es steht wieder Impfstoff zur Verfügung. Berechtigte können die Hotline des Landes anrufen.

Ludwigslust | Das Impfen mit dem Impfstoff AstraZeneca wird im Landkreis Ludwigslust-Parchim fortgesetzt. Darüber informierte am Dienstagnachmittag der Landkreis auf Facebook. Für das Impfzentrum am Westmecklenburg-Klinikum „Helene von Bülow“ in Ludwigslust sowie ab ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.