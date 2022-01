Ludwigslust : Radfahrerin von Auto erfasst

Laut Polizei geschah der Unfall an einer Einmündung in der Kanalstraße. Die junge Frau erlitt eine Beinverletzung und musste medizinisch behandelt werden.

Ludwigslust | Eine Radfahrerin ist bei Unfall am Freitagmorgen in Ludwigslust leicht verletzt worden. Laut Polizei ist die Frau an einer Einmündung in der Kanalstraße von einem Auto erfasst worden. Daraufhin stürzte die 24-Jährige mit Rad. Sie erlitt eine Beinverletzung und musste anschließend medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.