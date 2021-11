Ludwigslust : Unbekannte knacken Zigarettenautomaten – Polizei sucht Hinweise

Die Täter haben mehrere tausend Euro Schaden angerichtet. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ludwigslust | Unbekannte haben in Ludwigslust einen Zigarettenautomaten in der Klenower Straße aufgebrochen und die Schachteln sowie Bargeld daraus entwendet. Ein Anwohner teilte der Polizei den beschädigten Automaten am Donnerstagabend mit. Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Wie viel Bargeld sich in dem Automaten befand, ist derzeit noch nicht bekannt. Der...

