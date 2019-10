Ludwigslust: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

von svz.de

14. Oktober 2019, 14:57 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 072 bei Ludwigslust sind am Montagmittag zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Beide Autos stießen kurz nach 12 Uhr auf der sogenannten Weselsdorfer Kreuzung zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die 25 und 62 Jahre alten Autofahrerinnen wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache, ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.