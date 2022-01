Ludwigslust und Wöbbelin : Kränze und Kerzen für die Opfer des Holocaust

Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin rufen dazu auf, ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen.

Ludwigslust, Wöbbelin | Kerze für Kerze wird entzündet, ein Kranz nach dem anderen niedergelegt – als Zeichen. Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus. Als Erinnerung an grausame Ereignisse, an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Überlebenden der Konzentrationslager Auschwitz. Dieser Tag ist ein bundesweite Gede...

