Lüblow : Freie Bauplätze auf dem „Schulacker“

Die Gemeinde Lüblow will ein neues Wohngebiet erschließen. 13 Grundstücke stehen im ersten Bauabschnitt zur Verfügung.

Lüblow | Eine grobe Vorstellung, wie das neue Baugebiet in Lüblow aussehen könnte, gibt es bereits. Insgesamt 30 Bauplätze für Einfamilienhäuser sollen auf dem „Schulacker“ in den kommenden Jahren entstehen. „Wir wollen in drei Abschnitten bauen. Im ersten werden 13 Bauplätze zur Verfügung stehen“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Bennühr. Daher sucht die Gemein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.