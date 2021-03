Malliß : Neue Brücke über Ziegeleikanal

Die hundert Jahre alte Brücke über den Ziegeleikanal ist abgerissen und wird nun durch einen Neubau ersetzt.

Malliß | Wer aus Malliß in den Ortsteil Kamerun oder zum Zeltplatz will, muss zurzeit einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Seit Februar ist die direkte Verbindung über den Ziegelleikanal gekappt. Die Gemeinde musste die Brücke abreißen lassen. „Es ging einfach nicht mehr“, sagt Bürgermeister Volker Sielaff. „Sie war zu marode und hätte keine weitere Brückenprü...

